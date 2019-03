Três dias consecutivos de votações no Parlamento britânico e o Brexit não está mais próximo: pelo contrário, parece estar agora mais distante.

Os deputados aprovaram nesta quinta-feira uma moção que defende uma extensão até 30 de junho da saída do Reino Unido da União Europeia, mas apenas no caso de aceitarem até 20 de março, num terceiro voto vinculativo e após duas derrotas, o acordo de saída que Theresa May negociou com Bruxelas.