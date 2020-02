Os referendos têm um efeito perverso. Mais do que nos convencerem das boas ideias da nossa causa, confirmam-nos as más da outra. São comicieiros. Com os referendos, no fim da discussão, as convicções dos outros revelam-se sempre andar pelas ruas da amargura... Hoje, em Portugal, quando a discussão do referendo sobre a eutanásia ainda vai no adro, e ainda sem saber se haverá referendo, logo a discussão se encafuou na sacristia. Adro e sacristia, está certo, a petição pelo referendo tem sido dinamizada pela Igreja Católica.

Eu estou cheio de certezas sobre o direito à eutanásia, é-me quase um assunto indiscutível. A minha posição sobre ele, o direito à eutanásia, é simples: sou por, mas cheio de angústias. Entretanto, lá está, porque já tudo se transformou em referendo, só por aquilo que os "outros" disseram nesta pré-fase, tão precoce, estou mais convicto com a minha ideia de quase sempre. Mas não me satisfaz essa certeza, preferia melhor debate.