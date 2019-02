"Balls" - ou dito de outra maneira: uma tragédia nunca vem só.

No fim da década passada, as falências bancárias mundiais agravam o caso BPN e, sem sabermos, colocam o BES/GES na rota do descalabro. Ao mesmo tempo, Teixeira dos Santos escolhe Carlos Costa para governador do Banco de Portugal. Como pôde tanta coisa correr mal em simultâneo?