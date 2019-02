As 14 jogadoras que vão representar Portugal no Europeu de futsal feminino, em Gondomar

O Pavilhão Multiusos de Gondomar recebe a partir desta sexta-feira a fase final do primeiro Europeu de futsal feminino organizado pela UEFA. Além da seleção portuguesa, que tem o público do seu lado, procuram fazer história as equipas da Rússia, da Ucrânia, adversária de Portugal, e de Espanha.

Em formato final four, com meias-finais, apuramento do 3.º lugar e final, a prova arranca hoje, pelas 19.00, com um Rússia-Espanha. O prato principal está guardado para mais tarde, quando, às 21.45, Portugal começar a jogar frente à Ucrânia, o que se espera que seja uma caminhada vitoriosa. Frente à equipa ucraniana, Portugal soma apenas resultados positivos, com quatro vitórias no mesmo número de jogos, 18 golos marcados e quatro sofridos.