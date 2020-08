A morte de Eric Bentley, talvez o ensaísta mais importante da história do teatro, no dia 5 último, em Nova Iorque, não mereceu nem uma linha na imprensa brasileira. Quem mandou Bentley não ser baterista de rock? Ele era inglês, radicado nos EUA desde o pós-guerra e estava com 103 anos.

Autores, diretores, atores, críticos e a própria plateia, nenhuma função dentro do teatro escapou dos seus estudos e observações. Foi o homem que divulgou, traduziu e explicou Bertolt Brecht para o público americano - numa época em que a única coisa de que os americanos se lembravam da passagem de Brecht por Hollywood, como roteirista, era que o alemão não gostava muito de banho. Bentley produziu também o maior corpo crítico sobre Bernard Shaw e o seu livro Bernard Shaw, de 1947, foi considerado pelo próprio o melhor escrito sobre ele. E, em 1971, Bentley reuniu centenas de interrogatórios do mccarthysmo num livro de 992 páginas, Thirty Years of Treason, que jogou luz sobre o comportamento de vários artistas interrogados pela comissão de caça aos comunistas. Descobriu-se, por exemplo, que o ator Larry Parks, queimado em Hollywood por ter dado os nomes de colegas, foi levado a isto por um verdadeiro massacre dos inquisidores e, mesmo assim, teve a sua carreira no cinema destruída. Já a teatróloga Lillian Hellman, até então uma heroína da esquerda americana, não ficou tão bem - mentiu com o maior descaro nas suas respostas e saiu ilesa, ao contrário de colegas que sustentaram as suas posições e pagaram caro por elas.