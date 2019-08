#Me too

Mais de 4000 atuações, mais de cem discos gravados, e, feito inigualado na história da ópera, a 150.ª personagem aos 77 anos. Era assim que há um ano, em agosto de 2018, o The New York Times celebrava Plácido Domingo. Citando um ex-responsável da Metropolitan Opera de Nova Iorque, Joseph Volpe: "Se se olhar para a história dos cantores de ópera, ele tem um lugar próprio. Se alguma vez houve um gigante nesta indústria, ele é Plácido Domingo. Não tem rival."

Um gigante sem rival, o homem mais poderoso do mundo da ópera, um deus, alguém a quem era arriscado dizer não se se tivesse ambições na indústria: é exatamente assim que Plácido Domingo é descrito, por nove mulheres, no trabalho de investigação da Associated Press publicado nesta terça-feira e no qual oito cantoras e uma bailarina - todas exigindo anonimato à exceção de uma e todas, aparentemente, americanas ou tendo tido contacto com Domingo na América - descrevem a forma como, em datas que recuam ao final dos anos 1980 e prosseguem até ao final dos anos 1990, a lenda insistentemente as assediou, perseguiu e tocou de forma "inapropriada" e, em alguns casos, logrou em parte ou totalmente aquilo que é descrito como sendo os seus intentos: ter sexo.