Era um grupo de miúdos, 12, que chocava Estremoz, Évora, com os seus costumes, próprios da idade e da capital, em 1978. "O Alentejo não estava preparado para aquilo", lembra o diretor do serviço de cirurgia cardiotorácica do Hospital de Santa Marta, em Lisboa, José Fragata, hoje com 66 anos. Dentro do grupo dos recém-formados a fazer o Serviço Médico à Periferia, as mulheres fumavam cachimbo e davam o braço a amigos para ir ao café.

O projeto-embrião daquele que viria a ser o Serviço Nacional de Saúde (SNS), que nasceu em 1979 e comemora neste domingo 40 anos, tinha como objetivo levar jovens médicos para o interior, onde até então as populações praticamente não tinham acesso a cuidados de saúde. Antes, as alternativas passavam por uma Caixa de Previdência para aqueles que descontavam parte do seu salário e para outros a doença significava vender pertences para pagar uma consulta particular.