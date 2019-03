​​​​​​​Matilde lançou em Portugal a semente que Greta Thunberg plantou no mundo

Matilde e Beatriz estão para Portugal como Greta está para a Suécia. Em agosto do ano passado, Greta Thunberg faltou às aulas e somou vários dias sentada em frente ao Parlamento sueco em nome do clima - e todas as sextas-feiras repete o feito. O seu país, e depois o mundo inteiro, pararam para ouvir o que a jovem de apenas 15 anos tinha para dizer: "A nossa casa está em chamas", alertava. Menos de um ano depois, inspiradas pela sua mensagem, são as portuguesas Matilde Alvim e Beatriz Barroso, de 17 anos, que começaram por dar voz à luta sobre o clima em Portugal. Matilde vai estar na linha da frente da Greve Climática Estudantil nesta sexta-feira, 15 de março, às 10:30 - associada ao movimento global #Schoolstrike4climate. Beatriz também lá estará.

"A greve não vai mudar nada, mas vai plantar a semente."