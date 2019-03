Em 1911, um pacato farmacêutico londrino, Mr. Godfrey, foi morto num assalto por três ladrões chamados Green, Berry e Hill. Ele morava no bairro Greenberry Hill.

Em 1958, cansado das discussões de arma em punho entre os pais, o filho do casal sobe ao telhado do prédio e atira-se para a morte. Quando o corpo em queda passa o andar onde mora, um tiro, disparado pela mãe na direção do pai, atinge-o. O suicídio torna-se homicídio. Enquanto o filho é transportado para o cemitério, a mãe e o pai, considerado cúmplice, são levados para a prisão.