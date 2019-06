Navios em chamas, operações de resgate que envolveram dezenas de marinheiros e os preços do petróleo a subirem nos mercados. As consequências do ataque de que foram alvo os petroleiros norueguês e japonês numa estratégica passagem marítima podem não ficar por aqui. As tensões já tinham sido elevadas desde os ataques anteriores, quase há um mês, contra quatro navios ao largo da costa dos Emirados Árabes Unidos, um ato pelo qual Teerão já tinha sido responsabilizado por Washington. Então, a administração de Donald Trump levou vários dias para chegar a essa conclusão. Na quinta-feira, a reação foi quase imediata.

"É a avaliação dos Estados Unidos de que o Irão é responsável pelos ataques", disse o secretário de Estado Mike Pompeo. "Esta avaliação é baseada em informações, nas armas usadas, no nível de perícia necessário para executar a operação, em recentes ataques iranianos semelhantes ao transporte marítimo e no facto de que nenhum grupo de operacionais na área tem recursos para agir com este alto grau de sofisticação", referiu.