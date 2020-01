Muitas das vítimas são sinalizadas na apanha da azeitona, sobretudo no Alentejo.

Entre 2008 e 2018, as autoridades policiais portuguesas registaram 961 757 crimes contra as pessoas, dos quais 177 605 contra a liberdade pessoal. Destes, 434 são crimes de tráfico de pessoas, indica um estudo do Observatório de Tráfico de Seres Humanos (OTSH), agora divulgado.

Em igual período, foram identificados 302 suspeitos, dos quais 227 |75%) do sexo masculino. As autoridades acusaram 177 pessoas e 99 responderam em tribunal. Destes 98 foram condenados, mas apenas 45 apanharam pena de prisão efetiva.