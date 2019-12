O presidente do Supremo Tribunal dos EUA - atualmente John Roberts - preside ao julgamento, os membros da Câmara dos Representantes, transformados em managers, apresentam a acusação e o presidente tem o direito de chamar as suas testemunhas e montar a defesa com os seus advogados. Os senadores ouvem os argumentos de ambas as partes, deliberam e tomam uma decisão através do voto. São necessários dois terços para destituir o presidente. Será este o cenário que espera os americanos e o mundo caso o processo de impeachment contra Donald Trump avance mesmo para o Senado. Uma possibilidade muito forte, uma vez que os democratas, sob a batuta de Nancy Pelosi, têm maioria no plenário da Câmara, para onde seguem esta semana os dois artigos de acusação contra o presidente - um por abuso de poder, outro por obstrução ao Congresso - que na sexta-feira foram aprovados na Comissão Judicial.

Mas afinal o que está em causa?