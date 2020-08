Emirados Árabes Unidos são o terceiro país a normalizar as relações com Israel, depois do Egito (1980) e da Jordânia (1996). Acordo é uma vitória para Trump, que procura dar cartas no Médio Oriente, mas um revés para os palestinianos, apesar de implicar a suspensão da anexação da Cisjordânia por parte dos israelitas.