Sociedades científicas alertam para os "graves riscos" para a saúde do tabaco aquecido

14% das crianças até aos 9 anos expostas ao fumo do tabaco em casa

Os cigarros eletrónicos assumiram-se como alternativa ao tabaco tradicional, sob o argumento de que a composição não seria tão prejudicial à saúde. No entanto, "não temos informação suficiente para indicar se é melhor ou se é pior", segundo José Pedro Boléo-Tomé, pneumologista no Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca e um dos autores do estudo sobre cigarros eletrónicos, publicado recentemente na revista Acta Médica Portuguesa.

A informação já disponível aponta para efeitos nocivos, que poderão ser superiores no caso dos cigarros eletrónicos (dispositivos, líquidos, cápsulas de enchimento e cartuchos) com sabores, alertam os especialistas, depois de conhecida a possibilidade de este tipo de tabaco ser um ponto comum entre mais de quatro centenas de pessoas hospitalizadas nos Estados Unidos com uma doença respiratória grave.