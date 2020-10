O Imamat Ismaili, liderado pelo Aga Khan, comprou agora o Palacete Leitão, em Lisboa. Que relação têm os ismaelitas com Portugal?

Há uma proximidade que foi construída ainda durante a época colonial, através da Índia, mas fundamentalmente de Moçambique. Encontramos muitos ismaelitas no estado português da Índia, mas à medida que o século XX avança, e que a Índia tem a sua independência, muitas famílias ismaelitas vão para Moçambique e daí virão para Portugal, após o 25 de Abril. É esse o centro da relação contemporânea com Portugal.

Por que razão Aga Khan escolheu Portugal para implantar a sede mundial dos ismaelitas?

Presumo que por um conjunto de vários fatores. O primeiro será uma questão geopolítica, que tem muito a ver, no que se refere a plataforma giratória, com aquilo que os ismaelitas são também em termos de integração no espaço da Europa, África e Ásia e de Portugal, através da lusofonia, da sua herança, há já vários séculos funcionar também como plataforma de circulação com África, com Moçambique e com a Índia. Outro fator, cada vez mais importante, é que hoje vivemos em Portugal um clima de liberdade religiosa muito significativo que faz que Portugal seja um estímulo, querido não só pelos ismaelitas mas por muitas outras comunidades religiosas.