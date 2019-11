Santa Casa da Misericórdia assume interesse no Hospital da Cruz Vermelha.

A Cruz Vermelha Portuguesa e a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa poderão chegar a acordo quanto à venda na totalidade do Hospital da Cruz Vermelha (HCV) em Lisboa. Segundo apurou o DN, há um acordo de intenção entre as duas partes e, neste momento, já foi adjudicado contrato a uma consultora para que sejam realizadas as auditorias necessárias às contas e feitos os estudos de impacto económico.

Do lado da Cruz Vermelha acredita-se que o negócio poderá estar concluído até ao final do ano, mas fonte da Santa Casa assegura que provavelmente não haverá uma decisão até essa altura, já que se está na fase de estudos e de avaliação da situação do hospital.