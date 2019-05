Tudo adiado para a última jornada. O novo campeão nacional só será conhecido na derradeira ronda do campeonato, a disputar no próximo fim de semana (só nesta segunda-feira a Liga vai oficializar as datas, mas os jogos do título devem ser no sábado às 18.30). O Benfica, com o triunfo (3-2) em Vila do Conde neste domingo, é líder com mais dois pontos e pode dar-se ao luxo de empatar na receção ao Santa Clara, independentemente do que se passar no clássico do Dragão, no jogo que vai opor o FC Porto (goleou neste domingo o Nacional por 4-0) ao Sporting. Para a equipa de Sérgio Conceição reconquistar o título tem de vencer o jogo e esperar que as águias percam diante dos açorianos.

Campeão na última jornada nada tem de inédito no futebol português e só neste século já aconteceu cinco vezes. O Benfica foi protagonista em três, conquistando o título na derradeira ronda (2004-05, 2009-10 e 2015-16). Em toda a história da Liga portuguesa, este cenário aconteceu em 26 ocasiões, a última na temporada 2015-16, quando Benfica e Sporting chegaram ao último jogo da época com possibilidades de conquistar o troféu e separados por dois pontos. Venceram ambos (os encarnados na Luz o Nacional; os leões em Braga) e por isso o título ficou na Luz.