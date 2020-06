Os lagos rodeados de verde na primavera, os campos cobertos de neve no inverno e as casas de arquitetura oitocentista pintam a pequena cidade de Lisbon no estado norte-americano do Maine, servida pelo rio Sabattus e onde o tempo anda mais devagar. "É uma cidade rural simpática, não muito grande", diz ao DN Dorothy Smith, presidente da Sociedade Histórica de Lisbon. Natural de uma cidade vizinha, passou ali quase toda a sua vida, depois de se casar muito nova. "Saímos duas vezes mas voltámos sempre", conta. Nenhuma aventura foi suficiente para os afastar por muito tempo da cidade batizada com o nome da capital portuguesa, que outrora foi conhecida pela prosperidade fabril.

Durante muitos anos, a fábrica de tecidos Worumbo Mill Manufacturing Company ganhou fama em todo o país pela qualidade da produção e chegou a exportar para a Europa. Um incêndio em 1987 ditou o fim do histórico edifício, que, juntamente com outros desaparecimentos, como a torre de água e a escola católica montada pelos primeiros colonos, levou consigo um pedaço da alma da Lisbon de antigamente.