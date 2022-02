O presidente da Junta de Castela e Leão, Alfonso Mañueco, antecipou as eleições na esperança de poder governar sozinho e evitar uma eventual traição do sócio de governo desde 2019, o Ciudadanos - que suspeita se estar a preparar para o derrubar com o apoio dos socialistas. Mas arrisca, depois de contados os votos e escolhidos os 81 procuradores (deputados regionais), ter que se juntar a um aliado ainda mais complicado e imprevisível: a extrema-direita do Vox.

Depois de, com o seu apoio, ter permitido governos liderados pelo PP na Andaluzia e na Comunidade de Madrid, o líder nacional do Vox, Santiago Abascal, avisou agora que "não há votos grátis" e espera ter um resultado que lhe permita fazer parte do executivo. Tudo depende do resultado que o partido conseguir neste domingo, com Abascal a considerar "muito grave" que na reta final da campanha o PP "tenha dito que prefere perder o governo a fazer uma coligação com o Vox".