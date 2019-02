Há um ano, a África do Sul declarava estado de emergência. A seca tinha atingido valores recorde e, em particular, na Cidade do Cabo medidas urgentes exigiam-se. O valor das reservas de água, que vinha a descer desde 2015, passara de 70% para o nível mais baixo das últimas décadas: 24,7%. Associações locais aumentaram as ações de sensibilização e o controlo ao consumo de água foi ainda mais apertado. Entre as várias restrições, a água disponível para os residentes foi reduzida a um limite de 50 litros por dia, proibiram-se lavagens de automóveis. A mostrar o contraste que caracteriza a Cidade do Cabo, onde vivendas de luxo vedadas com arame farpado e bairros de lata se separam apenas por uma estrada, outra medida: foram limitadas as irrigações tanto a campos de golfe como a campos agrícolas.

Apesar de todos os contrastes, numa região que enfrenta um aumento da seca e onde nos últimos quatro anos os registos de chuva são abaixo da média, quando começa a pingar todos sorriem. Ainda antes de aterrar, lá de cima a paisagem não esconde o que se vive. Há rios sem água e vegetação praticamente sem cor.