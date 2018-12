"Não penso que Theresa May seja uma mulher muito confiável"

Pieter Cleppe é diretor do gabinete do think-tank Open Europe em Bruxelas

Pieter Cleppe é o diretor do gabinete em Bruxelas do think tank Open Europe, o comité de especialistas que contribuiu com sugestões para o acordo sobre o Brexit. Foi assessor e redator de discursos para o governo da Bélgica. É licenciado em direito pela Universidade Católica de Lovaina.

Travar o Brexit é uma opção ainda plausível, nesta fase?

É sempre possível, mas com hipóteses muito reduzidas.

Porquê?

Porque precisam de se conjugar muitos fatores. Primeiro, o Partido Trabalhista precisa de mudar a sua posição. E, até agora, eles não são a favor de um novo referendo. Depois precisam de ter eleições rapidamente, para ter um novo governo em funções rapidamente. Em terceiro, o Partido Trabalhista terá de ganhar essa eleição. A quarta condição é que eles têm de cumprir uma eventual promessa de um segundo referendo. A quinta condição é que as pessoas votem para ficar na União Europeia. E a sexta condição é que o governo que estiver em funções até março - por exemplo o de Theresa May - peça uma extensão do prazo para a saída. Porque se os conservadores não fizerem isso, quando os Trabalhistas entrarem em funções, colocar-se-á o referendo sobre se o Reino Unido deve aderir à União Europeia, como um novo Estado membro. Portanto, sem todas as cláusulas de opt-out e tudo o mais. E para isso o Reino Unido nunca votaria. Então são demasiadas condições. Mas, nunca digas nunca.

Nesta altura todos, na UE a 27, afirmam que não sabem o que quer realmente Theresa May. O ministro dos Negócios Estrangeiros disse à imprensa em Bruxelas que a primeira-ministra não está satisfeita com o backstop e o secretário de Estado para o brexit disse que provavelmente teria de haver alguma coisa que desse garantias extra sobre a possibilidade de sair do backstop. Mas, nada garante, pelo que dizem os 27, que é essa a "ajuda" - como todos lhe chamaram - que May realmente pede.

Sim, realmente, o Reino Unido tem primeiro de tornar claro o que quer mudar no acordo, antes de a União Europeia poder reagir. Na União Europeia, parece haver disponibilidade para a redacção de uma declaração política que explique o que significa o backstop, talvez possa até apontar para uma data indicativa, para fechar um acordo sobre a relação futura. Esta declaração não seria, obviamente, vinculativa, mas penso que asseguraria aos britânicos que eles não permaneceriam no backstop para sempre. E, penso que também se deveria especificar a chamada cláusula dos "Melhores Esforços", que exige a ambas as partes que negoceiem de boa fé.

Para isso, Theresa May teria realmente de dizer o que pretende, até mesmo em Londres. Ela tem sido suficientemente clara sobre o que pretende?

Penso que ela veio dizer aos seus parceiros europeus, no início da semana, aquilo que ela pensa que seria suficiente para conseguir aprovar o acordo. Mas a questão é se alguém pode acreditar nela. Porque ela pode ter dito a Mark Rutte, Angela Merkel, Donald Tusk e a Jean-Claude Juncker as coisas que ela pensa serem suficientes, mas que não serão de todo suficientes em Westminster. Do meu ponto de vista a União Europeia até deveria estar mais aberta a negociar com algum brexiteer [defensor da saída, eurocético] da linha dura. Ela andou a dizer em Bruxelas que passaria este acordo no Parlamento. Ela marcou uma data para a votação e depois teve de adiar. Na União Europeia, não penso que Theresa May seja uma mulher muito confiável. O que vemos em muitas negociações é que quem é de uma linha dura tem um melhor perfil para conseguir um acordo, do que alguém que está no centro. E, ela não é, definitivamente, alguém da linha dura. Ela é alguém que votou contra o Brexit. E, de certa forma, é um pouco estranho que alguém que votou contra o Brexit esteja a negociar a saída.

Quer dizer que a sua substituição seria bem-vinda?

Não acho que ela deva demitir-se. Acho que ela tem de ser mais honesta com a União Europeia. Ela tem de ser capaz de dizer que há inúmeras coisas com as quais é muito difícil concordar em Westminster. E o que me parece é que ela ainda não fez isso suficientemente e que Dominic Rabb foi muito mais honesto nesse aspeto.

Para isso ela teria de ser eurocética. Isso levá-la-ia a exigir uma reabertura das negociações. E isso todos têm dito que não será possível.

Seria embaraçoso para os líderes europeus que têm dito que "não vamos renegociar" e, de repente, terem de renegociar. Mas, eles são todos políticos. É uma característica da sua profissão virarem a 180 graus, relativamente a algo que vieram a dizer o tempo todo (risos), por isso também não me parece que isso fosse um grande problema, ou algo com que tenhamos de estar preocupados. O que temos de evitar é um não acordo.

Fala da saída abrupta. Mas, se todos os países dizem que há medidas de contingência, é realmente tão desastrosa a saída sem acordo?

Seria desastroso para ambas as partes. Em primeiro lugar para o Reino Unido, mas também para os Estados-Membros da UE, desde logo para a Irlanda, que talvez fosse atingida mais fortemente, do que o Reino Unido, já que não só seria atingida economicamente, mas também relativamente ao processo de paz. Depois o Benelux, certamente haveria consequências para o turismo, em Portugal, só para dar uma ideia. Até a Holanda, que é o país mais avançado nas medidas de contingência para o chamado Hard Brexit, está com um nível de preparativos muito insuficiente, de acordo com o Tribunal de Contas holandês.

E, por isso, renegociar pode sempre ser uma via a seguir?

Sim. Não penso que alguém impedisse isso, se for para evitar uma saída sem acordo. Se, por exemplo, Angela Merkel dissesse: desculpem, mas vamos parar as negociações, presumo que a indústria alemã acabaria por forçá-la a regressar à mesa das negociações e outros Estados-Membros forçá-la-iam a regressar as negociações. Se viesse outro primeiro-ministro britânicos - por exemplo Boris Johnson - que dissesse: desculpem, amigos, mas temos de renegociar, então a União Europeia teria de o fazer. O que eles estão a fazer agora é tentar renegociar sem lhe chamarem isso, pois apesar de serem políticos, seria sempre embaraçoso.

Theresa May tem querido negociar, ou ganhar tempo para alguma coisa?

Ela tem a adiado tudo até à beira do abismo, para depois quando todos verem quão profundo é o abismo, reunir um máximo de opiniões favoráveis ao acordo. Mas parece-me uma estratégia demasiado arriscada.

O que é que poderia desbloquear o impasse?

Creio que se tivéssemos uma primeira-ministra eurocética que viesse pedir para se alterar o acordo, isso não seria um problema. O que aconteceu aqui é que não foi a União Europeia quem disse para parar as negociações, a 26 de novembro, foi a Theresa May. O ministro dela para o Brexit, Dominic Rabb, continuava no processo de negociação para o estatuto do mecanismo de salvaguarda para a Irlanda.

Mas o problema não parece ser esse mecanismo de salvaguarda - ou de último recurso, como também lhe chama Michel Barnier - o chamado "backstop"...

O Reino Unido aceita seguir as regras da União Europeia por alguns anos, mas querem ter o poder de decisão sobre quanto tempo esse estatuto pode ser aplicado. E, isso era algo que Dominic Rabb estava a tentar negociar antes da Theresa May decidir fechar um acordo e levaremos esse acordo ao Parlamento. Isto aconteceu, apesar de muitas pessoas - incluindo o nosso think tank, Open Europe -, dizerem que se estava a avançar demasiado cedo e que o acordo ainda não seria suficientemente bom, para ser aceite pelos deputados britânicos. Muitos deputados não consideravam o acordo bom, mas aceitável em muitas áreas. E, o Dominic Rabb sempre disse isso mesmo, que este acordo era uma base aceitável, mas havia inúmeros pontos que são problemáticos para nós. Nessa altura havia tempo suficiente e até soluções possíveis em cima da mesa. Uma das que nós propusemos foi para que não se alterassem as partes vinculativas do acordo, mas para que fosse acrescentada uma declaração para que, se houvesse má-fé do lado irlandês, qualquer uma das partes do acordo tivesse o direito de abandonar o acordo.

E isso não é já possível, mesmo que o acordo não seja suficientemente claro nesse aspeto?

Isso é algo que, qualquer que seja a realidade, já está reconhecido no ordenamento jurídico internacional. Nenhum país pode estar vinculado para sempre a um acordo, no caso da outra parte não cumprir as suas obrigações. No acordo de retirada, existe uma clausula, chamada de "os melhores esforços", em que se diz que todas as partes - e, neste caso, também a União Europeia -, tem forçar uma disposição alternativa ao chamado backstop.

Até porque, para a União Europeia, a solução do backstop também não é a mais confortável...

Ninguém na União Europeia fica satisfeito com o backstop e nem pensa que esse deve ser o estatuto final para o Reino Unido. Esta solução de recurso é até muito frágil, do ponto de vista da Irlanda, porque Londres pode dizer que alguém na Europa não está a negociar de boa-fé e sair. Por exemplo, se o presidente Macron disse que não quer negociar a relação futura, sem fechar acordos sobre pescas - como ele, de forma muito irresponsável, afirmou -, o governo britânico pode considerar que está a ser pressionado por má-fé, e deixar o acordo. Então, se é assim, porque é que não se poderia escrever isso no acordo ou pelo menos numa adenda vinculativa ao acordo, que pelo menos desse garantias aos deputados de que é mesmo esse o caso?