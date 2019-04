Os playoffs da NBA arrancam neste sábado já com uma certeza sobre as finais: oito anos depois, a decisão do título não vai ter LeBron James. O falhanço da primeira época do astro nos LA Lakers leva-o a ser a grande ausência na fase final e projeta a interrogação: sem a némesis Lebron pelo caminho, há alguém (ou alguma equipa) que possa desafiar mais um título dos Golden State Warriors, em busca de entrarem na restrita galeria dos three-peat na NBA?

Para Ricardo Brito Reis, um dos comentadores da SportTV nas madrugadas de basquetebol da liga norte-americana, a resposta é simples: "Não." Essa é, de resto, a segunda grande certeza para a maioria dos adeptos: os Warriors vão ganhar e ponto. "Diria que há pelo menos 99,9% de hipóteses de isso acontecer", reforça ao DN.