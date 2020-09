Foi há alguns dias. Ao tratar-me remotamente com um otorrinolaringologista a respeito de uma dor de ouvido, fui informado de que, embora esse incómodo seja o mesmo de séculos, a sua denominação agora é diferente. Já não se diz dor de ouvido, mas de orelha. E não foi só isso que mudou. Segundo o doutor, esta e outras alterações na terminologia médica já vêm desde o começo do milénio, quando cientistas de 16 países se reuniram em São Paulo e anunciaram que, depois de muitos estudos, seis mil partes do corpo humano tinham sido rebatizadas com novos nomes oficiais. E o resultado é que, entre outras, nunca mais tivemos dor de ouvido. Só de orelha.

Eles descobriram que, por vários motivos, os nomes antigos eram imprecisos ou injustos, e tinham de ser trocados. E foram bem claros: os nomes iriam mudar, mas as funções continuariam as mesmas. A velha orelha, portanto, continuava disponível para grudar-se ao telefone, levar um beliscão ou portar um par de brincos - mas teria de ser chamada de orelha externa. E o ouvido, subitamente expulso dos dicionários médicos, passava a ser a orelha interna.