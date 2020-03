Ali Babacan na apresentação do partido DEVA.

Um novo partido nasceu nesta quarta-feira na Turquia prometendo ser a "cura" para quase duas décadas de poder de Recep Tayyip Erdogan. Por detrás da nova formação política está um ex-aliado do presidente turco, o seu ex-ministro da Economia, Ali Babacan, considerado o arquiteto dos sucessos económicos dos primeiros anos de governo do Partido da Justiça e Desenvolvimento (AKP, na sigla em turco). Que ameaça representa o novo partido para Erdogan?

"Os tempos da democracia e do progresso chegaram à Turquia. Nós somos a cura, esta é a hora da cura", disse Babacan, de 52 anos, no lançamento do novo Partido da Democracia e Progresso, que é conhecido pela abreviatura DEVA (de Demokrasi ve Atilim Partisi), que significa "remédio" ou "cura" em turco. "Estamos felizes de apresentar o nosso DEVA, que será a cura para o nosso país", acrescentou.