São sete emirados e um sem-número de príncipes e princesas. E nos últimos dias, mais do que o petróleo ou o turismo, são os dramas das famílias reais dos Emirados Árabes Unidos que têm dado que falar. O emir do Dubai tem estado debaixo de fogo, depois de uma das mulheres ter fugido para o Reino Unido, enquanto o filho e herdeiro do emir de Xarja, Sultan bin Muhammad Al-Qasimi, morreu em Londres numa alegada overdose. O irmão mais velho tinha tido a mesma sorte em 1999. Há também estrelas do Instagram e fugas que metem ex-espiões franceses.

Quem é quem nestas famílias reais? Para não se perder é preciso começar com um bocadinho da história da região, que já foi conhecida como a Costa Pirata e depois, a partir do século XIX, quando os britânicos chegaram a acordo com vários xeques árabes para combater a pirataria, como os Estados da Trégua.