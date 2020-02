"As TV têm um enorme poder neste país. É como se a SIC e a TVI fossem dois clubes rivais de futebol, que se digladiam há anos. E não creio que a TV generalista vá acabar tão cedo. Somos um país que vê muita televisão, onde as pessoas começam a entrar às 19.30 e só saem às 23.30. Não há mais nenhum país na Europa onde se veja TV até tão tarde."

Quem fala é Gabriela Sobral, com 19 anos de experiência na direção de conteúdos e programação e que esteve primeiro na TVI, de 1999 a 2010, como diretora de produção e ficção, e depois na SIC até 2018, primeiro como diretora de conteúdos e depois na direção de programas. Também ela foi um trunfo na guerra das rivais e uma transferência celebrada no mercado, como as recentes contratações de Cristina Ferreira, Ricardo Araújo Pereira (ambos arrebatados pela SIC à TVI) e agora de Cláudio Ramos no sentido contrário, para apresentar o Big Brother do 20.º aniversário (o programa estreou-se em Portugal em 2000 na TVI, causando dificuldades à até então líder SIC).