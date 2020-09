Familiares das vítimas do 11 de Setembro puderam voltar a visitar o memorial no dia 4 de julho.

Com a cidade e o estado a registarem oito e 11 vezes mais mortos de covid-19 do que o causado pela organização de Bin Laden, ainda sem o bulício pela qual é conhecida, mas com a perspetiva de poder reabrir de forma gradual, a começar pelas aulas: é neste quadro que Nova Iorque evoca nesta sexta-feira o décimo nono aniversário dos atentados da Al-Qaeda.

Sem a presença do presidente e candidato Donald Trump nem do opositor democrata Joe Biden nas eleições a realizar em menos de dois meses, Nova Iorque vai realizar a já tradicional cerimónia anual em memória dos quase 3000 mortos resultantes do ataque terrorista com um minuto de silêncio nos momentos exatos, há 19 anos, em que os terroristas fizeram colidir dois aviões sequestrados contra as torres gémeas do World Trade Center.