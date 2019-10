A invasão turca contra os curdos no norte da Síria é apenas a última fase de uma guerra que começou com a repressão dos protestos contra o presidente sírio, Bashar al-Assad, na Primavera Árabe de 2011, e que desde então já envolveu atores internacionais como os EUA ou a Rússia e o grupo terrorista do Estado Islâmico.

Desde o início do conflito já morreram mais de meio milhão de pessoas e pelo menos cinco milhões cruzaram a fronteira para fugir da guerra. Destes, 3,6 milhões estão na Turquia e o presidente Recep Tayyip Erdogan ameaça não os travar na sua tentativa de chegar à União Europeia, caso os 27 critiquem as suas últimas ações no norte da Síria.