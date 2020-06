A preocupação do presidente Nixon com a iminente morte do general Franco foi agora revelada através das gravações que o governante norte-americano realizou no seu gabinete da Sala Oval. Segundo o jornal El País mostra num longo artigo e gravações, a administração americana temia no princípio dos anos 1970 o que veio a acontecer no ano de 1975: o futuro de Espanha no pós-franquismo.

Desde o presidente Eisenhower que Espanha era uma preocupação para os EUA e a Guerra fria fazia temer que um dia acordasse comunista. Com Nixon, não foi diferente a perceção.