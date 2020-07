Há apenas uns meses, a reeleição de Andrzej Duda parecia mais do que certa. No poder desde 2015, o presidente polaco liderava as sondagens, deixando antever mais uns anos de hegemonia da agenda nacionalista e conservadora do seu partido Lei e Justiça (PiS), também maioritário no Parlamento . Mas depois surgiu a covid-19. E também na Polónia o novo coronavírus mudou tudo. As presidenciais, previstas para maio, tiveram de ser adiadas - muito contra a vontade de Duda. E apareceu na corrida Rafal Trzaskowski. O liberal presidente da Câmara de Varsóvia ficou em segundo lugar na primeira volta de 28 de junho e basta olhar para as últimas sondagens para perceber que a sua popularidade continua a crescer, depois de uma campanha marcada por trocas de acusações sobre os direitos dos homossexuais, antissemitismo e até o direito à vacina. Um bom exemplo da divisão que se vive na sociedade polaca.

Depois de ter obtido 30,5% dos votos na primeira volta (Duda conseguiu 43,5%), Trzaskowski, da Plataforma Cívica, surge agora à frente do presidente na última sondagem Kantar, com 46,4% das intenções de voto, contra 45,9%. Um intervalo tão curto que deixa os analistas com receio de que, a confirmar-se, para um lado ou para o outro, a vitória seja contestada. "Se os primeiros resultados derem a vitória a Trzaskowski, acho difícil que o PiS aceite simplesmente ver o poder escapar-lhe entre os dedos", explica ao Euronews Pawel Zerka. O analista do European Council on Foreign Relations deixa mesmo o alerta: "O seu controlo sobre as instituições políticas e sobre os media é tão grande na Polónia e a sua determinação tão vasta que podem encontrar maneiras de virar os resultados em seu favor; tudo isto mantendo as aparências de legalidade." Já se Duda ganhar por muito pouco, "uma grande parte da sociedade polaca pode concluir que as eleições foram roubadas", afirma o mesmo especialista, antes de acrescentar: "Sopre o vento para onde soprar, teremos uma sociedade polaca ainda mais polarizada do que está agora."