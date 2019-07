Luis Fernando Díaz Marulanda, de 22 anos, foi nesta quarta-feira anunciado como reforço do FC Porto - assinou contrato até 2024 e vai jogar com o número 7 nas costas. É o culminar de um ano de sonho para o extremo colombiano, que recentemente teve a oportunidade de representar a seleção do seu país na Copa América, chamado por Carlos Queiroz, e que agora cumpre o sonho de menino de ter a oportunidade de jogar no futebol europeu, num clube onde, entre outros, despontaram alguns compatriotas como Radamel Falcao, James Rodríguez e Jackson Martínez.

Díaz teve uma infância difícil. Nasceu no bairro de Los Cerezos, em Barrancas, a sul da cidade de La Guajira. Um local marcado pela pobreza e por situações de violência, insegurança e desnutrição. O gosto e o jeito para o futebol estiveram sempre presentes desde criança, quando nas peladas de rua tentava imitar os dribles de Ronaldinho Gaúcho, o seu ídolo. E mesmo quando chegava a casa ensaiava os gestos da antiga estrela do Barcelona e da seleção brasileira.