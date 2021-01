"A medicina legal trabalha sempre com o que de mais sórdido e negro há do ponto de vista humano. O suicídio, a violência, os abusos sexuais em menores, a violência doméstica, os abusos em idosos, etc., são situações muito dolorosas e problemáticas. Têm essa condicionante. Lidar com pessoas que trazem o cheiro da morte colado ao corpo e calados os gritos de raiva e desespero pelo sofrimento que lhes infligiram."

As palavras de Duarte Nuno Vieira ganham cor e rostos nos milhares de fotos de situações de tortura do seu arquivo. "Há coisas que não imaginam. O ponto a que chega a maldade. Já vi casos de pessoas torturadas sendo cozidas vivas. Colocadas em pequenos balcões pondo lenha por cima, como quem assa um leitão. E tenho dificuldade em dizer o que mais me impressionou, porque estes casos impressionam-me sempre, e espero que continuem a impressionar-me.