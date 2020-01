Quatro por dia. Agressões. Eu sei, quatro agressões assim, diárias, é mera estatística e uma só é uma tragédia. Estou, como sabem, a plagiar o camarada José Estaline, cuja frase era sobre algo mais definitivo: "Uma morte é uma tragédia; um milhão de mortes, uma estatística." Então, como Estaline foi um dos maiores assassinos da história (interessado, pois, em desvalorizar as mortes por atacado) e porque uma agressão acaba mais em drama do que em tragédia, refaço a conclusão inicial: as quatro agressões diárias que refiro são um mero drama. Mas que drama!

Com os números oficiais contados até setembro do ano passado, já havia mais agressões a médicos, enfermeiros e outro pessoal hospitalar do que em todo o ano anterior. Em 2018: 953 agredidos; em nove meses de 2019: 995 agredidos. No local de trabalho! Com a insensibilidade que me permite a estatística, sem caras nem nomes, o patamar de médicos e enfermeiros agredidos ultrapassou, no ano findo, os quatro dígitos: mil casos/ano.