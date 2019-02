Ninguém diz, mas o mundo está melhor

A tendência política contemporânea, à esquerda da esquerda e à extrema-direita, é acusar as elites, económicas e políticas, de terem construído um mundo injusto, desigual e que caminha a passo rápido para uma tragédia, apenas evitável com nacionalismo e protecionismo (à extrema-direita); ou com a redução do livre comércio e a penalização das grandes empresas, dos seus modelos de negócio e dos seus lucros (do centro esquerda em diante). Fareed Zakaria, o apresentador de GPS, na CNN, um indiano que estudou em Yale e Harvard, discorda, escreveu no Washington Post sobre o assunto e convidou Anand Giridharadas, uma das coqueluches do discurso antielitista, para conversarem.

Joseph Stiglitz, o economista vencedor do prémio Nobel em 2001 e grande crítico da globalização, concorda com o que o autor de Winners Take it All diz. Stiglitz defende que o livro de Giridharadas prova que "a globalização, a tecnologia e a liberalização dos mercados não trouxeram os benefícios prometidos - pelo menos para a vasta maioria dos americanos e dos países desenvolvidos". A solução, afirmam ambos, passa, designadamente, por as tais elites económicas pagarem mais impostos, salários mais altos, financiarem as escolas públicas.