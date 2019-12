Pegar no carro ou apanhar um avião de Lisboa para o Porto ou de Faro para Lisboa para ir passar o Natal com a família? Qual é a opção mais barata e mais amiga do ambiente? A CP quer afastar estas dúvidas da cabeça dos portugueses e alicia-os com promoções, para que se decidam logo pelo comboio. Desde há seis anos que anda a fazê-lo e a baixar o preço dos bilhetes na quadra natalícia para as ligações de longo curso (Alfa Pendular e Intercidades). A promoção anunciada para este ano, permite, por exemplo, viajar de Lisboa ao Porto por cinco euros - uma solução económica, e ecológica, para quem tiver a sorte de apanhar um dos 1700 bilhetes disponibilizados para este percurso. Ao todo, foram libertadas 4620 viagens com 80% de desconto para o período entre 20 de dezembro de 2019 e 15 de janeiro de 2020.

A estratégia da empresa parece colher frutos. Todas as épocas festivas, de tradicional reunião familiar, como a Páscoa e o Natal - e também os fins de semana prolongados ou a realização de grandes eventos -, resultam na maior procura de viagens de longo curso, refere a CP. Esse pico, em regra, concentra-se nos dias mais próximos à data da festividade em causa.