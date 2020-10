Um jovem guarda-redes revelado pelo Flamengo, Hugo, está dividindo a crónica desportiva do Brasil. Alguns jornalistas referem-se a ele como Hugo Souza, seu nome de registo. Outros preferem chamá-lo de Neneca, uma alcunha de infância. E uma terceira fação, na qual me incluo, prefere que ele atenda apenas por Hugo, simplesmente Hugo, já que não há outros Hugos importantes no atual futebol brasileiro e, se houver, nenhum deles é guarda-redes. Seria uma maneira de evitar essa mania pedante, atualmente em voga no Brasil, de chamar os jogadores pelo nome completo, como num cartão-de -visita, e ao mesmo tempo impedir que um grande jogador em potencial, de 21 anos, seja reduzido a um tratamento bobo, quase infantil, como Neneca - corruptela carinhosa de neném, o equivalente brasileiro de bebé.

A tendência a chamar-se os jogadores pelo prenome e pelo nome de família pode explicar-se pela necessidade de diferenciá-los uns dos outros, devido à enorme incidência de diegos, rodrigos, williams, évertons e gabriéis hoje em voga no país e, em consequência, nos clubes de futebol - no Brasil pode dar-se qualquer nome aos filhos, o que faz que certos nomes fiquem subitamente na moda e se repitam aos milhões. Esse foi um dos motivos pelos quais, em 2019, o vitoriosíssimo Flamengo, treinado por Jorge Jesus, foi muitas vezes formado por Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio e Pablo Marí; Willian Arão, Éverton Ribeiro e Diego Ribas; De Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabriel Barbosa. Dez entre os onze tinham nomes compostos - como, aliás, também o treinador Jorge Jesus.