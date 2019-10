Centro Hospitalar do Algarve preenche escalas com médicos em exclusivo no privado

O Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) está a recorrer a um dos principais grupos de saúde espanhóis para ultrapassar a falta de médicos nos hospitais de Faro e de Portimão. São já sete os anestesistas a trabalhar no CHUA, que começou a contratar esta empresa há quase um ano. Sindicatos dos médicos não se recordam de outro caso de uma empresa estrangeira a colocar tarefeiros em Portugal.

O centro hospitalar confirmou ao DN a contratação de anestesistas à empresa Quirónsalud, que nasceu na região Andaluza, mas que se assume como o maior grupo hospitalar espanhol, no seu site, com mais de 70 unidades de saúde no país. Em Portugal, a empresa já tem um centro clínico de reprodução medicamente assistida, em Lisboa, e agora contribui para o preenchimento das escalas de anestesiologia no sul.