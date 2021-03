Otimismo com incertezas

Uma revisão em alta do crescimento económico das maiores economias do mundo, para este ano, merece uma nota e reflexão. A revisão é significativa para alguns países. A Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Económico (OCDE) acredita que os Estados Unidos, a Alemanha e a Espanha vão acelerar. Os dois últimos são dos mais importantes parceiros comerciais de Portugal, o que poderá contagiar positivamente as exportações nacionais. Um bom sinal também para a captação de turistas provenientes destas duas nações.

No quadro global são os Estados Unidos que voltam a ser o principal motor, com um ritmo de crescimento previsto a mais do que duplicar, face à última estimativa, para 6,5%, segundo a OCDE. Já a zona euro deve crescer com mais força neste ano do que se previa em dezembro, mas há sinais de várias velocidades: França e Itália continuam a pisar o travão, ao contrário da Alemanha e da Espanha. Do outro lado do mundo, a China pode vir a crescer um pouco menos em face a 2020, mas já regressou a níveis superiores aos registados antes da pandemia de covid-19.

Porém, nem tudo são rosas. Os riscos negativos que pairam sobre o ambiente global são ainda fortes, alerta a mesma organização. "As perspetivas económicas globais melhoraram de forma acentuada nos últimos meses, com a implantação gradual de vacinas eficazes, os anúncios de apoio orçamental adicional nalguns países e os sinais de que as economias estão a lidar melhor com as medidas aplicadas para deter o vírus", escreve a OCDE. A economia mundial pode crescer até 5,6% neste ano, mais 1,4% do que o calculado em dezembro, e a zona euro pode saltar dos 3,6% para 3,9%, mas o grau de incerteza tem de ser considerado, avisa. Também Portugal tem registado essa forte incerteza provocada pelo segundo confinamento e uma travagem a fundo da economia. Agora é preciso ir largando ou puxando o travão de mão com cautela, para que o país não faça um pião.

Uma mulher portuguesa entre as mais jovens líderes mundiais

Nesta semana, em que foi assinalado o Dia Internacional da Mulher, está de parabéns Cristina Fonseca, jovem empreendedora que acaba de ser nomeada Young Global Leader pelo Fórum Económico Mundial. É a primeira portuguesa a receber esta distinção, que identifica os líderes mais promissores do mundo com menos de 40 anos. Antes, três homens lusitanos figuraram nesta lista: Stephan Morais (2010), António Simões e Rodrigo Granito (2004).