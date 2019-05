Doenças autoimunes são uma nova epidemia?

Cátia Resendes tinha dois meses de vida quando o seu corpo começou a dar sinais de que alguma coisa não estava bem. Eczema, febres altas, dores nas articulações quase incapacitantes. De tal forma que aos nove anos a menina açoriana, natural de Angra do Heroísmo, foi enviada para o Hospital de Santa Maria. A família teria ainda pela frente um calvário de dois anos até que lhe fosse dado um diagnóstico: Lúpus Eritematoso Sistémico (LES), síndrome de Raynaud (condição que afeta o fluxo sanguíneo nas extremidades do corpo, ou seja, má circulação do sangue nas mãos e nos pés), artrite reumatoide, osteopenia, enfim uma série de doenças que se vão associando ao lúpus.

Leia o artigo completo na DN Life