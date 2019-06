Há cinco empresas que entregaram o pedido para explorar as apostas em corridas de cavalo nos sites que já têm licença para disponibilizar jogos de fortuna e azar e apostas em competições desportivas à cota. No entanto, ainda nenhuma está autorizada, pois, segundo adiantou ao DN o Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos (SRIJ), "ainda não cumpriram todas as formalidades legalmente exigidas, nomeadamente ao nível da apresentação do sistema técnico de jogo devidamente certificado". Esta entidade não divulga o nome dos concorrentes exatamente por não lhes ter sido atribuída a licença.

A possibilidade de receber apostas hípicas é um desejo das empresas licenciadas em Portugal desde que foi publicado o decreto-lei 66/2015 que definiu as condições e termos para a exploração e prática dos jogos e apostas online no país. No que diz respeito às corridas de cavalos, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa tem o exclusivo das apostas hípicas mútuas de base territorial, ou seja, é a única entidade que pode organizar e explorar essas apostas no território nacional. O que permitirá aos jogadores optar por entregar os boletins na rede de mediadores da SCML em vez de tentar onlinea sua sorte neste jogo.