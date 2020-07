Adversários políticos e o próprio Donald Trump reagiram como se o presidente sofrera uma derrota de grandes proporções com a decisão de o Supremo Tribunal em dar provimento ao pedido do procurador de Nova Iorque Cyrus Vance: a empresa de contabilidade de que Trump é cliente vai ter de transmitir as declarações de impostos dos últimos oitos anos.

De certa forma foi uma derrota para o homem que se recandidata pelos republicanos, mas por outro lado a decisão não vai ter efeitos imediatos. A emissão de uma sentença formal e a transmissão dos documentos por parte da empresa Mazars USA devem demorar semanas, pelo que os resultados práticos antes das eleições serão diminutos ou nulos.