Tintin aos 90 anos: a inspirar Elon Musk mas (ainda) com alguma controvérsia

"Adoro o design do foguetão de Tintin, pelo que, de certa forma, foi no que me inspirei. Em caso de dúvida, escolha Tintin." Foi desta forma que o empresário Elon Musk confirmou as suspeitas de muitos seguidores no Twitter que repararam na coincidência de o próximo foguetão da SpaceX ter uma forma semelhante ao desenho de Hergé para a aventura lunar da personagem da banda desenhada europeia mais reconhecida no mundo.

Em 1950, 18 anos antes de Neil Armstrong e Buzz Aldrin terem dado os primeiros passos na Lua, o autor belga Hergé publicava na revista Tintin as primeiras pranchas do que viria a ser a história compilada no álbum Objetivo Lua (1953), o 16.º da série do jornalista da poupa ruiva e calças de golfe, com o seu inseparável fox terrier branco, Milu.