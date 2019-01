É tempo de deixar o Facebook?

As principais vítimas do Brexit serão aqueles que o provocaram

As notícias sobre os problemas do Facebook sucedem-se a um ritmo aparentemente imparável. Enquanto isso, do lado dos responsáveis da empresa, apenas conseguimos promessas e pouca mudança. Na presente situação, o conflito entre rentabilidade e qualidade dos serviços parece insanável. Será então tempo de sair para responder aos problemas da plataforma? A resposta para um crescente número de pessoas na Europa tem sido positiva, embora se compreenda que muitos ainda dependerão da rede. Mas vejamos a gravidade da situação, para depois analisarmos o que podemos ganhar e o que podemos perder com a saída.

Desde há algum tempo que o Facebook deixou de ser uma simples plataforma digital de ligação entre pessoas, sendo agora uma empresa que vende dados dos aderentes de modo a obter receitas de publicidade comercial e, mais recentemente, também de propaganda política. Acontece que as vendas de dados pessoais não são reguladas, nem na origem nem no destino.