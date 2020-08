Nos bastidores de "Yes we can" de Michelle Obama

Michelle Obama deixou a Casa Branca em janeiro de 2017 no final dos dois mandatos de Barack Obama como presidente e durante um ano esteve afastada da ribalta. Mas a ex-primeira-dama regressou em força em 2018, com o lançamento do livro de sucesso, ao qual se seguiu uma tournée, um documentário, iniciativas de apoio ao voto e agora um podcast. Na contagem decrescente para as presidenciais de novembro dos EUA, parece estar em todo o lado, havendo quem desejasse que ela fosse a candidata a vice-presidente de Joe Biden.

Espera-se que a qualquer momento Biden indique o nome da escolhida, sabendo-se apenas que será uma mulher. Há várias afro-americanas na corrida e, em abril, quando questionado sobre qual seria a sua resposta se Michelle Obama, de 56 anos, mostrasse interesse, o candidato democrata à Casa Branca disse que a escolheria "num piscar de olhos".