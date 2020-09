Ronaldo, a lenda chega aos 101 golos. E os suecos já nem podem vê-lo à frente

Cristiano Ronaldo, a lenda, continua e não tem fim à vista. A Friends Arena, em Solna, é um dos palcos de eleição da estrela portuguesa, que ali arrasou em 2013 ao fazer um hat trick que apurou a equipa das quinas para o Mundial do Brasil. Nesta terça-feira o CR Show voltou a estar em exibição e só faltou o público nas bancadas. Os dois golos que marcou deram a vitória a Portugal por 2-0 frente à Suécia, e, mais do que isso, permitiu-lhe ultrapassar a barreira dos cem golos com as quinas ao peito.

A Friends Arena, Arena dos Amigos na tradução para português, é tudo menos amistosa para os suecos, pois a sua seleção é uma das maiores vítimas, a par da lituana, da arte de Ronaldo. É que este estádio, nos arredores de Estocolmo, é já aquele onde CR7 mais golos marcou pela seleção nacional em jogos fora de casa: cinco, pois claro.

São no total 101 remates certeiros ao serviço da seleção nacional, uma marca que, para muitos, era impensável, mas que apenas confirma a faceta extraterrestre de Cristiano Ronaldo, que aos 35 anos não se cansa de ultrapassar barreiras. E a próxima é bater os 109 golos do iraniano Ali Daei, o melhor marcador de seleções de todos os tempos. E já só faltam oito...

A seleção nacional somou a segunda vitória em dois jogos nesta fase de grupos da segunda edição da Liga das Nações, que tão brilhantemente conquistou em 2019. Neste momento, partilha a liderança do grupo 3 com a França, campeã do mundo, precisamente o próximo adversário a 11 de outubro no Stade de France.

À terceira foi de vez

Quatro dias depois da excelente vitória sobre a Croácia, por 4-1, Fernando Santos optou por manter o mesmo onze, à exceção de Diogo Jota, que deu o seu lugar ao capitão Cristiano Ronaldo.

Já os suecos, que vinham de uma derrota caseira perante a França e fizeram algumas mudanças na equipa, com destaque para a entrada de Emil Forsberg que, com Alexander Isak, começou por criar dificuldades ao lado direito da defesa portuguesa. Aliás, os suecos estiveram perto de marcar logo no segundo minuto, mas Marcus Berg errou a pontaria num cabeceamento no coração da área.

Aos poucos a equipa das quinas foi acertando as marcações e, consequentemente, começou a ser mais perigosa no ataque. O primeiro sinal foi dado no último lance de Bernardo Silva no jogo, aos 21 minutos, quando o seu cruzamento quase era desviado por Danilo e Pepe. O jogador do Manchester City ficou logo agarrado à coxa e acabou por ser substituído... aparentemente será uma lesão muscular, o reflexo de um início de época bastante atípico.

Pouco depois começou o duelo particular entre Cristiano Ronaldo e o guarda-redes Robin Olsen, que parou com os pés dois remates da estrela portuguesa que iam com selo de golo. Nos instantes finais da primeira parte, Gustav Svensson foi expulso por acumulação de amarelos e do consequente livre direto, CR7 arrancou um míssil que não deu hipóteses ao guarda-redes sueco da AS Roma.

À terceira era de vez e Ronaldo festejava o seu 10.º golo de livre pela seleção e, mais importante do que isso, o 100.º golo com a camisola de Portugal vestida, num total de 165 internacionalizações.

Uma folha seca para Robin Olsen

No segundo tempo, apesar de estar a jogar com dez unidades, a Suécia voltou a assumir o jogo, mas tal como aconteceu na primeira parte, Portugal depressa fez valer a maior qualidade técnica dos seus jogadores e foi criando sucessivos lances junto à área adversária.

Contudo, só aos 60 minutos esteve verdadeiramente perto do golo quando Bruno Fernandes desviou um cruzamento de Raphaël Guerreiro para a barra. Esta era uma fase de controlo absoluto da equipa das quinas, que trocava a bola a seu bel-prazer, pelo que se adivinhava que a qualquer momento voltasse a marcar.

E aos 72 minutos voltou o espetáculo Ronaldo, que recebeu uma bola de João Félix e, ainda fora da área, aplicou um remate em folha seca, que passou por cima de Robin Olsen. Um golaço de levantar qualquer estádio... mas ao contrário do que aconteceu em 2013, desta vez o CR Show na Friends Arena não teve público nas bancadas.

A atuação sublime de Ronaldo terminou aos 81 minutos, quando Fernando Santos resolveu dar descanso ao mágico, substituindo-o por Diogo Jota. Os suecos devem ter respirado de alívio, afinal são eles, a par dos lituanos, as maiores vítimas da arte de CR7. Já foram sete e atenção que no dia 14 de outubro esta conta pode aumentar, pois os nórdicos visitam Portugal.

Sem a sua estrela maior, a equipa das quinas até poderia ter chegado à goleada, mas por duas vezes João Félix viu o golo fugir-lhe por centímetros, primeiro por não ter chegado à bola e depois porque Robin Olsen fez uma excelente defesa.

Portugal vai lançado para mais um duelo com a França, a mesma que em 2016 viu a equipa das quinas conquistar o primeiro título da sua história na final do Stade de France. Agora em jogo está o apuramento para a fase final da Liga das Nações e, no dia 11 de outubro, os campeões da Europa visitam os campeões do mundo. Um duelo que promete fazer faísca.

FICHA DO JOGO

Friends Arena, em Solna

Árbitro: Danny Makkelie (Holanda)

Suécia - Robin Olsen; Krafth, Helander, Pontus Jansson, Augustinsson; Kulusevski (Ekdal, 90'), Kristoffer Olsson, Gustav Svensson, Emil Forsberg (Svanberg, 79'); Marcus Berg, Alexander Isak (Quaison, 71')

Treinador: Janne Andersson

Portugal - Anthony Lopes; João Cancelo, Pepe, Rúben Dias, Raphaël Guerreiro; Bernardo Silva (Gonçalo Guedes, 22'), João Moutinho (Rúben Neves, 73'), Danilo Pereira, Bruno Fernandes; João Félix, Cristiano Ronaldo (Diogo Jota, 81')

Treinador: Fernando Santos

Cartão amarelo a Gustav Svensson (14' e 44'), Bruno Fernandes (56') e João Félix (86'). Cartão vermelho a Gustav Svensson (44')

Golo: 0-1, Cristiano Ronaldo (45'+1); 0-2, Cristiano Ronaldo (72')