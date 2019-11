E tu, o que te falta para seres feliz, perguntou ele, e para ti o que é a felicidade, respondeu ela, antes de se atravessarem na chuva de Lisboa, que parecia a de Londres, disse ele, com um quarto de Airbnb entre uma semana de turismo tecnológico e o resto da vida na terra de cada um; quarto dele ou dela, ainda não tinham decidido, e nenhum queria ser o primeiro a falar disso. As ruas estavam desertas - nas histórias de amor, as ruas não estão sempre desertas? - até ao quarto dele na Graça, que nenhum conseguia pronunciar. Acabou por ser no quarto dele, que ele lhe tinha dito que era o apartamento com a vista mais amazing de Lisboa, e ela fingiu acreditar, e disse que queria ver essa vista, fazendo um gesto com a mão de tentar cortar a neblina como se se visse alguma coisa, ou como se fossem ver a vista, e ele riu-se e disse que até lá ia resolver a neblina, que ia inventar uns óculos de VR para isso, não estavam na Web Summit?, não era ele o fundador de uma empresa tecnológica?