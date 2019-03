Ao contrário do que parecem achar alguns deputados, as fake news não são de esquerda ou de direita. São do que for preciso. E, na maior parte dos casos, serão do que for melhor ouvido do ponto de vista de quem as recebe. Talvez isto não seja fácil de perceber, mas é assim que funciona a internet 2.0, onde a interatividade é a medida de todas as coisas e as redes sociais permitem, ao milésimo, perceber comportamentos e escolhas dos que nelas intervêm.

Nesta democracia direta - não é bem assim, mas já lá iremos -, quem tem objetivos de desinformação adapta o discurso a quem o vai ouvir: encontra o elo mais fraco e pressiona-o até que ceda. Isto é mais fácil nas redes sociais e com a conivência dos seus algoritmos, que ajudam a encontrar não quem pode desconfiar, mas quem está predisposto a aceitar as fakenews. Foi o que aconteceu com o Brexit, no Brasil que elegeu Bolsonaro, na América que votou em Trump e, se tudo correr como previsto, com a Europa que irá fortalecer os partidos extremistas e populistas no Parlamento Europeu.