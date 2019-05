Os líderes europeus queriam que o dossiê do Brexit ficasse enterrado na Transilvânia. Mas, perante o impasse, com a saída do Reino Unido adiada pelo menos até à Noite das Bruxas, a 31 de outubro, a cimeira de Sibiu, cidade da Roménia, servirá para lançar as bases para um debate sobre o futuro da União Europeia. Os chefes de Estado e do governo pretendem enviar nesta quinta-feira, Dia da Europa, uma mensagem de unidade.

-- Leia o especial DN sobre o Dia da Europa