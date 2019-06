O fracasso de Theresa May traçou o seu destino, mas o ninho de vespas que é o Brexit não foi motivo suficiente para afastar o interesse de mais de uma dezena de candidatos à liderança do Partido Conservador e, por extensão, do cargo de primeiro-ministro. Na segunda-feira, as candidaturas são oficializadas e na quinta os deputados começam a votar no sucessor de May.