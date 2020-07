"Nunca voltes ao lugar onde foste feliz." Esta é uma expressão que se diz vezes sem conta e que o treinador Jorge Jesus tem vindo, por certo, a ouvir de forma recorrente nos últimos dias, quando se fala no seu regresso ao Benfica, clube de onde saiu no final da época 2014-15, depois de seis temporadas em que se tornou no técnico com mais títulos conquistados na história do clube. Mas a verdade é que esta é uma expressão que não assenta bem ao clube da Luz, afinal são poucos os que não conquistaram títulos na segunda vida de águia ao peito.

O atual técnico do Flamengo é a opção número um do presidente Luís Filipe Vieira para assumir o comando da equipa na próxima época e, nesse contexto, os próximos dias serão decisivos para concretizar essa possível contratação. O clube do Rio de Janeiro tem no contrato com o técnico de 65 anos uma cláusula que lhe permite sair para determinados clubes a troco de um milhão de euros, sendo que o Benfica é um desses emblemas. Ainda assim, a deixar o Flamengo, Jesus pretende que tudo seja feito de forma amigável e é por isso que as partes devem sentar-se à mesma mesa nos próximos dias.